«الأحمر» في أبوظبي لدعم الأولمبياد الخاص

أبوظبي (الاتحاد)

أضيء جسر الشيخ زايد باللون الأحمر بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الخمسين لانطلاق الأولمبياد الخاص في شيكاغو من 17 إلى 21 يوليو، ليشارك بالحملة العالمية التي أطلقها الأولمبياد الخاص بهدف تسليط الضوء على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، ولبناء مجتمعات أكثر تضامنًا حول العالم.

وتؤكد مشاركة المعالم الوطنية في هذه الحملة على التزام الإمارات لترسيخ التضامن والتوعية في المجتمع.

وتقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي من 14 إلى 21 مارس المقبل، ويعد الحدث الرياضي والإنساني الأكبر على مستوى العالم، والذي يشهد مشاركة ما يزيد على 7 آلاف رياضي من أكثر من 170 دولة حول العالم.

وتعد الإمارات من أبرز الدول السباقة في تطبيق هذه المبادئ الرفيعة على المستويين الإقليمي والعالمي على أسس تسهم في تعزيز مبدأ المساواة والدمج المجتمعي الذي يتطلب تحقيقه دمجاً حقيقياً لا يفرق بين لاعب وآخر إلا من خلال القدرات الرياضية.