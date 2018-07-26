26 لاعباً بمعسكر الناشئين في صربيا

دبي (الاتحاد)

يغادر منتخبنا الوطني للناشئين تحت 14 سنة غداً، إلى مدينة بلجراد الصربية، لتدشين معسكره الخارجي بمقر الاتحاد الصربي لكرة القدم، في الفترة من 28 من الشهر الجاري، ولغاية 17 أغسطس المقبل، والذي يتخلله خمس مباريات ودية مع أندية مختلفة، ضمن برنامج استعدادات أبيض الناشئين لتصفيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر 2019.

واستدعى عبدالرحمن الحداد المدرب الوطني للمنتخب، 26 لاعباً لهذا المعسكر، هم: أحمد محمد البلوشي، يوسف إبراهيم البلوشي، غيث خالد علي، بدر إبراهيم السويدي، خالد توحيد محمد، سعيد محمد غانم، علي طاهر إبراهيم، مطر زعل مطر، جمال خليفة السعدي، عبد الله محمد غانم البلوشي، عبد الله أحمد عبد الله، عوض محمد الكثيري، محمد أحمد الحارثي، مطر سالم سيف، حميد علي المهري، أحمد عبد الله سعيد، سالم خالد سالم، عبيد مراد محمد البلوشي، تركي محمد ربيع، زايد صالح العلي، سعود محمد المري، سعيد سالم ناصر، عبد الله خليل الحوسني، محمد خالد محمد، منصور عبد الرحيم محمد، محمد عبد الغفار بشير.

فيما يضم الجهاز الإداري والفني لأبيض الناشئين كلاً من، يونس عبد الرحمن مديراً للمنتخب، عبد الرحمن الحداد مدرباً، سالم جساس مساعداً للمدرب، فؤاد درويش مدرباً لحراس المرمى، مورلي ظهران معالجاً طبيعياً.