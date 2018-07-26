عجمان يتعادل مع إيتوجيور المجري

عماد النمر (عجمان)
تعادل عجمان مع فريق إيتوجيور أحد فرق الدرجة الثانية المجرية، بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس، ضمن معسكر «البرتقالي» المقام في المجر حاليا، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، بادر الفريق المجري بالتسجيل في الشوط الأول، وأدرك البرازيلي فاندر فييرا التعادل لعجمان في الشوط الثاني.
وحرص أيمن الرمادي مدرب عجمان على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين، حيث لعب كل شوط بتشكيلة مختلفة، وظهر عجمان بصورة جيدة أمام الفريق المجري الذي يقترب من التأهل للدوري الممتاز، حيث يحتاج نقطة واحدة من أجل تأكيد صعوده.
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