عجمان يتعادل مع إيتوجيور المجري

عماد النمر (عجمان)

تعادل عجمان مع فريق إيتوجيور أحد فرق الدرجة الثانية المجرية، بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس، ضمن معسكر «البرتقالي» المقام في المجر حاليا، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد، بادر الفريق المجري بالتسجيل في الشوط الأول، وأدرك البرازيلي فاندر فييرا التعادل لعجمان في الشوط الثاني.

وحرص أيمن الرمادي مدرب عجمان على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين، حيث لعب كل شوط بتشكيلة مختلفة، وظهر عجمان بصورة جيدة أمام الفريق المجري الذي يقترب من التأهل للدوري الممتاز، حيث يحتاج نقطة واحدة من أجل تأكيد صعوده.

وأوضح مصطفى صادق المدرب المساعد لفريق عجمان أن المباراة جاءت قوية من الطرفين، وأن الجهاز الفني حرص على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، من أجل الوقوف على الحالة البدنية والفنية لكل لاعب، وقدم الثنائي المحترف عادل هرماش وفاندر فييرا مستوى جيداً خلال الشوط الثاني وبدا التفاهم واضحاً بينهما، كما ظهر رباعي فريق الرديف بصورة جيدة في أول ظهور لهم مع الفريق الأول، وقال إننا مازلنا في انتظار اكتمال صفوف الفريق بوصول النيجيري ستانلي والتعاقد مع المحترف الرابع. وسوف يخوض عجمان مباراته الودية الثانية الثلاثاء المقبل.