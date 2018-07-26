«الزعيم» يواجه «العنابي» في القاهرة 25 أغسطس

علي الزعابي (أبوظبي)

عقدت أمس لجنة دوري المحترفين مؤتمراً صحفياً، بمجلس أبوظبي الرياضي، أعلنت خلاله إقامة مباراة سوبر كأس الخليج العربي بين العين والوحدة يوم 25 أغسطس المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة باستاد السلام، تحدث في المؤتمر يوسف محمد رسول الخوري نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، بحضور سلطان راشد الكلباني المدير الرياضي لشركة نادي العين لكرة القدم، وعبد الله جعفر السيفي عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة.

وكان كأس السوبر أقيم الموسم قبل الماضي على ستاد الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية، حيث جمعت المباراة بين شباب الأهلي دبي والجزيرة، وانتهت بفوز الفرسان بهدفين مقابل هدف، وتبلغ سعة ستاد السلام 25 الف متفرج، ومن المتوقع أن يحضر 22000 ألف متفرج بعد نجاح النسخة الأولى في القاهرة في العام قبل الماضي.

استهل يوسف محمد رسول الخوري المؤتمر برفع أسمى آيات التهاني لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمناسبة بداية الموسم الرياضي الجديد بانطلاقة فترة التسجيلات ومن ثم مباراة كأس السوبر.

ورحب الخوري بالحضور، معرباً عن سعادته باستمرار التعاون بين اللجنة وشركة برزنتيشن المنظمة للمباراة، مشيراً إلى التجربة السابقة بتنظيم مباراة كأس السوبر بالعاصمة المصرية بالقاهرة قبل عامين، مبيناً أنها حققت نجاحاً لافتاً على المستويات كافة من الناحية التنظيمية والتسويقية وحتى على الصعيد الإعلامي، وهو ما شجع أكثر على تكرارها أملاً في تحقيق نجاح أكبر.

وقال: «إقامة مباراة السوبر خارج الدولة تخدم أهدافاً سامية، في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بيننا والدول الصديقة، لأن الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب، وأداة لتوثيق أواصر الاخاء والمحبة بين الأشقاء، كما تساهم مثل هذه المباريات في توسيع قاعدة المتابعين لكرة القدم الإماراتية، وتساعد على استقطاب أعداد أكبر من عشاق كرة القدم في مصر للتعرف أكثر إلى دورينا، وهو ما يشجع المقيمين من أشقائنا المصريين على متابعة مسابقاتنا المحلية مستقبلاً».

وأضاف: «اختيار الشقيقة مصر لاستضافة كأس السوبر الإماراتي، مجدداً، تأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وقد سبق للدولة استضافة كأس السوبر المصري أكثر من مرة، ونحن حريصون على استمرار هذا التعاون بين البلدين الشقيقين».

وعبر سلطان راشد المدير الرياضي بشركة العين لكرة القدم عن تمنياته الطيبة للجميع في الموسم الجديد، سواء في البطولات المحلية والمنتخب الوطني عندما يستضيف بطولة كأس آسيا يناير القادم، مؤكداً في الوقت ذاته على أن مشاركة العين في كأس السوبر يعد شرفاً كبيراً وفرصة لتقديم المستوى الجيد والذي يعكس صورة كرة القدم الإماراتية، خصوصاً وأن اللقاء سيقام خارج الدولة وقال: نواجه الوحدة وهو من الفرق القوية، وأتمنى من الفريقين تقديم مباراة كبيرة تليق بالكرة الإماراتية لأنهما يضمان لاعبين على مستوى عال، بالإضافة الى كل فريق يقوده مدرب كبير مما يؤكد على تقديم مستوى لائق مثلما اعتاد الفريقان في المواسم الماضية.

وأوضح عبدالله جعفر عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة أننا نسعى لتشريف كرة القدم الإماراتية وتوطيد العلاقة بين الإمارات ومصر، كما أن هذا اللقاء يؤكد جاهزية الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الكبير، وبكل تأكيد، فإن البداية من منصات التتويج تعطي الفريقين دفعة معنوية كبيرة، وأعتقد بأن فريق الوحدة سيكون حاضراً بقوة، وسيكون في أتم الاستعداد، وأتمنى أن يقدم الفريقان مباراة مثيرة.