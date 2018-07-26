الشارقة يناقش تجهيزات اليد والسلة للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)

وزعت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة المناصب الإدارية على أعضائها، وذلك في اجتماعها الأول الذي عقد الثلاثاء الماضي، بمقر النادي في منطقة سمنان.

ترأس الاجتماع محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة النادي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وحضور أعضاء الإدارة أحمد ندا المدير الإداري للألعاب الجماعية. وتم اختيار سعيد مطر فيروز، عضو مجلس إدارة النادي، نائباً لرئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي حسن الأميري مشرفاً لكرة السلة، وناجي ربيعة مبارك، مشرفاً لكرة اليد.

وناقش الاجتماع تجهيزات جميع الفرق الرياضية في كرة اليد وكرة السلة، استعداداً للموسم الجديد، واستمع الاجتماع لشرح من مشرفي السلة واليد حول خطط ومتطلبات الفرق الرياضية للموسم الجديد، مع بدء فريق رجال كرة اليد فترة الإعداد، وخوض فرق المراحل السنية في كرة اليد وكرة السلة التدريبات تحضيراً للموسم الجديد.

كما اطلعت إدارة الألعاب الجماعية على آخر مستجدات الإجراءات التنظيمية لبطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، التي يستضيفها النادي من 29 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبل، وشمل جدول أعمال الاجتماع اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية.

ورفع محمد عبيد الحصان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم سموه المتواصل ورعايته الدائمة للمؤسسات الرياضية، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على رعايته ودعمه للأندية الرياضية ومتابعة سموه للأنشطة الرياضية كافة بالنادي.

وأعرب الحصان عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على ثقته الغالية بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وثمن رئيس وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية جهود مجلس الشارقة الرياضي لدعمه المستمر لجميع الأندية، شاكرين في السياق ذاته رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للأعضاء السابقين على جهدهم المخلص، وعلى ما قدموه خلال الفترة السابقة، متمنين السير على الدرب نفسه للحفاظ على مكتسبات المجالس السابقة، مع الحرص على تحقيق إنجازات نوعية جديدة، تضاف إلى رصيد القلعة الشرقاوية.