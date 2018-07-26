إعداد مكثف للنقبي استعداداً لـ «الأولمبية الصيفية»

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو اللجنة الفنية للجودو بالاتحاد بوضع برنامج مكثف لإعداد أحمد فيصل النقبي لاعب منتخب الجودو ونادي اتحاد كلباء الفائز بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كجم، التي أقيمت مؤخرا في هونج كونج، والتي كفلت له التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «من 15 إلى 18 سنة»، والتي تقام في مدينة بوينوس آيريس الأرجنتينية سبتمبر المقبل وسط أكثر من 3500 رياضي من مختلف دول العالم، بعد أن نجح اللاعب في تحقيق الميدالية الذهبية الثانية، كما حدث في بطولة آسيا الماضية التي أقيمت في هونج كونج.

وأشار إلى أن أحمد النقبي من المواهب الواعدة التي حرص الاتحاد على الاهتمام به ورعايته بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن مستقبلة الأكاديمي دون تضارب مع العملية التربوية التي يحرص عليها الاتحاد.

وأشاد بجهود اللجنة الفنية للجودو بالاتحاد والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا، وجهود نادي اتحاد كلباء بأجهزته الفنية والإدارية وأسرته التي ظلت تدعم مشواره ورعايته.

وخص محمد بن ثعلوب الدرعي بالشكر والتقدير عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي لاستقباله بعثة منتخب الجودو بمطار دبي الدولي، بجانب عدد من أعضاء المجلس وأولياء الأمور مما كان الأثر الطيب في نفوس الجميع، كذلك شكر لجنة العلاقات العامة والإعلام بالاتحاد لوجودها في استقبال المنتخب.

من جانب آخر، عبر رئيس وأعضاء بعثة منتخب الشباب والناشئين للجودو عقب عودتهم من ماكاو، بعد المشاركة الناجحة في بطولتي آسيا في هونج كونج وماكاو وحصولها على 4 ميداليات، «ذهبية وفضية وبرونزيتان» عن شكرهم وتقديرهم لمحمد بن ثعلوب الدرعي، لتكريمه أفراد البعثة الذي يعد حافزاً للتألق والمشاركة الإيجابية، مما كان له أبلغ الأثر لدى الجميع.