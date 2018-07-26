جوائز وأنشطة في «دبي الدولي» للخيول

لندن (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لسباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة 2018 في نيوبري عن تفاصيل النسخة الـ 37 من الحدث العالمي، الذي ينطلق بعد غد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمضمار نيوبري، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة للسباق الذي تبلغ قيمة جوائزه 193 ألف جنيه استرليني.

ويتزامن مع السباق تنظيم عدد من المسابقات وتقديم جوائز استثنائية للجمهور من الكبار والأطفال والسيدات، وتبدأ الهدايا والجوائز للجمهور قبل انطلاقة السباق عند بوابات الدخول حيث يتم توزيعها، بالإضافة إلى كوبون يتيح لهم الدخول في السحب على الجائزة الكبرى على سيارة جديدة موديل 2018 وتبلغ قيمتها 11500 ألف جنيه استرليني.

وتقام المسابقة الشهيرة للأناقة للسيدات وتحظى بإقبال كبير، وبعد عملية التحكيم، تحصل الفائزة على طقم مجوهرات فاخر، فيما تحصل الوصيفتان على أطقم مجوهرات مميزة، وهناك أيضاً مسابقة لأفضل قبعة للأطفال من الجنسين وسيمنح الفائز من فئتي البنات والأولاد جهاز آيباد لكل منهما، وتحصل الفائزة بمسابقة الأناقة على تذكرة سفر من طيران الإمارت وإقامة لـ5 ليال في دبي في أحد فنادق روتانا.

حضر المؤتمر المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير مضمار جبل علي، وعبد الله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة، وريتشارد لانكستر مدير مزارع شادويل، وآليسون ليدرديل ممثلة جمعية الخيول العربية في بريطانيا، وجوليان ثيك المدير التنفيذي لمضمار نيوبري.