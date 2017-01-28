كريستيان ريدل بطل «الماراثون العمودي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الألماني كريستيان ريدل، المصنف الثاني عالميا بطلا لـ«الماراثون العمودي» الذي أقيم في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي، مسجلا21:9 دقيقة بتسلق 82 طابقاً، فيما نجحت الاسترالية سوزي وولشمان من الفوز بلقب المحترفات وهي بطلة العالم واستطاعت من الصعود للقمة بزمن 30:10 دقيقة.

كما فاز بلقب التحدي للرجال إسماعيل سيناجا بزمن 9:30 دقيقة، وحصدت لقب السيدات بسباق التحدي ايولتلير جيب تشرشر بزمن 11:56 دقيقة.

وخطف «الماراثون العمودي»، الأضواء وسط مشاركة 712 متسابقاً ومتسابقة من المحترفين والهواة من مختلف دول العالم، نجحوا في إكمال التسابق نحو القمة.

وأقيم الحدث بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع أبراج الاتحاد وضمان اكتف لايف، حيث تنافس المشاركون على تسلق 82 طابقاً تمثل 1617 درجة، وذلك في البرج رقم 2، من أبراج الاتحاد، بنظام سباق تحدي ضد الزمن، وبمجموع جوائز تبلغ 25 ألف دولار.