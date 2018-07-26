تشيلسي يتعاقد مع روبرت جرين

لندن (أ ف ب)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع حارس المرمى الدولي السابق روبرت جرين لمدة عام واحد.

وقال جرين «38 عاماً» في تصريح للموقع الرسمي للنادي اللندني: «الساعات الـ24 الأخيرة كانت مثيرة»، مضيفاً: «أنت تفكر في مسيرتك، ولا تعرف حقاً أين ستذهب، وفجأة تتلقى هذه المكالمة الهاتفية من تشيلسي، تتخذ القرار بسرعة».

وتابع: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع الفريق، قائلاً: «أنا سعيد جداً وشرف لي التوقيع هنا».

ومن المتوقع أن يكون جرين حارس المرمى الثالث للنادي اللندني بعد البلجيكي تيبو كورتوا المرشح للانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية والأرجنتيني ويلي كاباييرو.

وانضم جرين إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر من هادرسفيلد تاون الذي ضمن بقاءه في الدوري الممتاز، ولعب مباراة واحدة فقط في كأس الرابطة الموسم الماضي.

وبدأ جرين مسيرته الاحترافية عام 1998 في نوريتش سيتي، قبل أن يخوض تجارب في وستهام يونايتد وكوينز بارك رينجرز وليدز يونايتد ثم هادرسفيلد، ولعب 267 مباراة في الدوري الممتاز.

وخاض جرين 12 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي في الفترة بين 2005 و2012، ولعب مباراة واحدة في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وكانت أمام الولايات المتحدة (1-1).