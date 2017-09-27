رويترز

قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين إن شركتي «فيسبوك» و«جوجل» ليس أمامهما خيارات سوى الحد من الإعلانات السياسية على الإنترنت في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة الأميركية.

واغتنم المسوقون، الذين كانوا يتحدثون في مؤتمر تجاري، فرصة المزاعم بأن ضباط مخابرات روسيين اشتروا إعلانات سياسية أميركية على موقع «فيسبوك» كدليل على أنه لا يمكن ترك القطاع من دون تنظيم.

وقال برنت مكجولدريك، وهو مستشار دعاية سياسية وجمهوري في مؤتمر أسبوع الدعاية في نيويورك «اعتقد أنه سيكون هناك تدقيق أكثر وأن من الأفضل وجود مزيد من الرقابة الذاتية.من ناحية أخرى، اعتقد أن التنظيم قادم».