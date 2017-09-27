رويترز
قالت جلسة لمستشاري الدعاية والرؤساء التنفيذيين إن شركتي «فيسبوك» و«جوجل» ليس أمامهما خيارات سوى الحد من الإعلانات السياسية على الإنترنت في مواجهة ضغوط متزايدة من الحكومة الأميركية.
واغتنم المسوقون، الذين كانوا يتحدثون في مؤتمر تجاري، فرصة المزاعم بأن ضباط مخابرات روسيين اشتروا إعلانات سياسية أميركية على موقع «فيسبوك» كدليل على أنه لا يمكن ترك القطاع من دون تنظيم.
وقال برنت مكجولدريك، وهو مستشار دعاية سياسية وجمهوري في مؤتمر أسبوع الدعاية في نيويورك «اعتقد أنه سيكون هناك تدقيق أكثر وأن من الأفضل وجود مزيد من الرقابة الذاتية.من ناحية أخرى، اعتقد أن التنظيم قادم».
وكان مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرج تعهد الأسبوع الماضي بأن يبذل المزيد من الجهد لمنع الحكومات من استخدام موقعه الشهير للتأثير على الانتخابات في دول أخرى بعدما كشفت الشركة عن مشتريات روسية من الإعلانات بمبلغ 100 ألف دولار في الأشهر السابقة واللاحقة على انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016. ... المزيد