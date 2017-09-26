تشغيل أول محطة للطاقة النووية بالإمارات 2018

أبوظبي (الاتحاد)

تبدأ دولة الإمارات العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية في براكة خلال العام 2018، طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجاً جديداً للطاقة النووية السلمية منذ 3 عقود.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة إن نسبة الإنجاز في المحطة الأولى وصلت إلى أكثر من 96% والثانية 86%، والثالثة 76%، والمحطة الرابعة 54%، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع أكثر من 82% بنهاية يوليو 2017.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في نفس الوقت، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميجاواط.

وأكد المزروعي أن مشاريع الطاقة النووية غالباً ما تشهد تأخراً في الإنجاز، إلا أن مشروع محطة براكة لم يشهد تغييرات جوهرية في مواعيد الإنجاز، موضحاً أنه عند الأخذ في الاعتبار إجراءات السلامة والأمان بالمشروع، والاهتمام بتنفيذ العديد من الاختبارات قبل التشغيل، فإنه لا يمكن الحديث عن تأخر في الإنجاز.