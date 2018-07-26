أسعار النفط ترتفع والذهب يتراجع بعد صعود الدولار

طوكيو (رويترز)

قاد خام برنت أسعار النفط للارتفاع أمس الخميس، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وأظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 74.35 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد على واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

إلى ذلك، تخلت أسعار الذهب عن مكاسب التعاملات المبكرة الخميس، في الوقت الذي صعد فيه الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني، وسط توقعات قاتمة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1227.61 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر 1235.16 دولار وهو أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بدعم من محادثات تجارية إيجابية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.