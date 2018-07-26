النتائج الإيجابية تدعم ارتفاع الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)
واصلت الأسهم المحلية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من أرباع تفوق التوقعات خاصة لقطاعي البنوك والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.29% إلى مستوى الـ 4844.19 نقطة ليربح من خلالها 13.77 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14% مغلقاً عند مستوى 2949 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات في السوقية نحو 297 مليون درهم منها نحو 150 مليون درهم في سوق أبوظبي 147 مليون درهم في سوق دبي.
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وشهدت الجلسة الأمس نشاطاً في أسهم الشركات العقارية والاتصالات والبنوك، في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون التمسك بأسهمهم، مع توقعاتهم بارتفاعها إلى مستويات أعلى خلال الجلسات المقبلة.