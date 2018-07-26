المركزي الأوروبي يبقي السياسة النقدية من دون تغيير

فرانكفورت (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية من دون تغيير كما كان متوقعاً أمس الخميس، ليظل على مسار إنهاء مشترياته الضخمة من السندات بنهاية العام، ويحافظ على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض حتى الصيف المقبل على الأقل.

ومع ارتفاع التضخم، قرر المركزي الأوروبي الشهر الماضي إنهاء برنامجه لشراء السندات بمنطقة اليورو بقيمة 2.6 تريليون يورو بنهاية ديسمبر، لكنه تعهد أيضاً بتمديد التحفيز للسنوات المقبلة، في الوقت الذي مازال فيه اقتصاد منطقة اليورو بعيداً عن الوصول إلى القوة الكاملة.

وقال البنك المركزي: «يتوقع مجلس المحافظين أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية، على الأقل حتى صيف 2019، وما دامت الضرورة تقتضي ذلك لضمان استمرار اقتراب التضخم من مستويات أقل بقليل من اثنين بالمئة في الأمد المتوسط».

وبالقرار الصادر أمس، يظل سعر الفائدة على ودائع البنوك لأجل ليلة، وهو أداة الفائدة الرئيسة حالياً، عند -0.40 بالمئة.

وظل سعر إعادة التمويل الرئيس، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، من دون تغيير عند صفر بالمئة، وبقي سعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لأجل ليلة واحدة - عند 0.25 بالمئة.