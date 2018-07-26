10.4 مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي «المدرجة» في 6 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية لبنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.5%، خلال النصف الأول من عام 2018، لتبلغ 10.43 مليار درهم، بزيادة قدرها 720 مليون درهم فوق مستوى الأرباح الصافية التي حققتها البنوك الأربعة في الفترة المقابلة من عام 2017 والبالغة 9.7 مليار درهم، وفقاً لبيانات البنوك المالية المفصح عنها.

وتشير النتائج المجمعة لبنوك أبوظبي المدرجة، وهي بنك «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن نتائجها للنصف الأول فاقت التوقعات من حيث قيمة الأرباح الصافية المتحققة ومعدلات النمو.

وتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح صافية بلغت 6.1 مليار درهم في النصف الأول من 2018، تلاه «أبوظبي التجاري» بقيمة 2.33 مليار درهم لنفس الفترة، ثم «أبوظبي الإسلامي» بقيمة 1.16 مليار درهم، وجاء بنك الاتحاد الوطني بأرباح صافية بلغت قيمتها 841 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتظهر البيانات أن إجمالي موجودات البنوك الأربعة نمت بنسبة تقارب 2% خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 لترتفع 23 مليار درهم جديدة، وتبلغ 1.187 تريليون درهم بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع قيمة بلغت 1.164 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.