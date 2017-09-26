كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بإعلان الحرب وتهدد بإسقاط قاذفات أميركية

واشنطن (وكالات)

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الحرب على بلاده، وإن بيونج يانج تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة، بما في ذلك إسقاط قاذفات أميركية استراتيجية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لكوريا الشمالية. وقال ري للصحفيين في نيويورك: «على كل العالم أن يتذكر بوضوح أن الولايات المتحدة هي من بدأ إعلان الحرب على دولتنا».

وأضاف: «بما أن الولايات المتحدة أعلنت الحرب على بلدنا، فإن لدينا كل الحق لتنفيذ إجراءات مضادة، بما في ذلك حق إسقاط قاذفات أميركية استراتيجية حتى إذا لم تكن داخل المجال الجوي لبلدنا». وقال للصحفيين أمام الفندق الذي يقيم فيه في نيويورك، إن «ترامب زعم أن قيادتنا لن تستمر طويلاً.. لقد أعلن الحرب على بلادنا».

وأعربت كوريا الشمالية، في رسائل وجهتها أمس، عن إدانتها لإدارة ترامب وأفعال «الإمبريالية الأميركية»، وحثت برلمانات أجنبية وأحزاب سياسية على اتخاذ موقف مناهض، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس.

وجاء في رسالة بعثت بها لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى البرلمانات الأجنبية: «ندين بشدة التصريحات المتهورة لترامب، ونعتبرها إهانة لا تحتمل بحق الشعب الكوري، وإعلان حرب ضد كوريا الديمقراطية، وتهديداً خطيرا للسلام العالمي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.