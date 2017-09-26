الأمم المتحدة تسعى إلى زيادة المساعدات للروهينجا

داكا (وكالات)

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أمس إن اللاجئين المسلمين الذين يبحثون عن مأوى في بنجلاديش من «فظائع لا يمكن تخيلها» تعرضوا لها في ميانمار يواجهون صعوبات كبيرة وخطر تدهور شديد في أوضاعهم إذا لم يتم زيادة المساعدات لهم. ويأتي التحذير في وقت تبحث فيه القوات الحكومية في ميانمار عن جثث قرويين هندوس تزعم السلطات بأن متمردين مسلمين قتلوهم الشهر الماضي في بداية موجة عنف أدت إلى نزوح 436 ألفاً من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش المجاورة.

والعنف في ولاية راخين في غرب البلاد والنزوح الجماعي للاجئين أكبر مشكلتين تواجهان حكومة أونج سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام منذ توليها السلطة العام الماضي كجزء من انتقال سياسي أنهى 50 عاما من الحكم العسكري.

ويهدد العنف الدائر في البلاد بشق الصف في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث تنصلت ماليزيا ذات الغالبية المسلمة من بيان أصدرته الفلبين رئيسة الرابطة حول الوضع في ميانمار ووصفته بأنه تشويه «للواقع».

وقال جراندي في مؤتمر صحفي في بنجلادش «حلول هذه الأزمة هي بيد ميانمار».