عكس علامات الشيخوخة بات ممكناً!

أبوظبي (الاتحاد)

تمكن علماء من عكس العلامات الرئيسة للشيخوخة، مثل تجاعيد الجلد وتساقط الشعر في فئران التجارب.

ووجد الدكتور كيشاف سينغ وزملاؤه في جامعة ألاباما في برمنغهام أنه عندما يحدث تغيير يؤدي إلى خلل وظيفي في «بنية خلية الإنسان» (الميتوكوندريا)، يطور الفأر جلداً متجعدًا، ويفقد الكثير من الشعر في ظرف أسابيع.

وعندما يتم استعادة وظيفة «الميتوكوندريا» عن طريق إيقاف الجين المسؤول عن الخلل الوظيفي لها، يعود للفأر الجلد الناعم والفراء الكثيف.

والأهم من ذلك، أن الطفرة التي تحفز ذلك توجد في الجين النووي الذي يؤثر على وظيفة الميتوكوندريا، وهي العضيات الصغيرة المعروفة باسم بيوت القوى في الخلايا.

وفي البشر، يحدث الانخفاض في وظيفة الميتوكوندريا خلال مرحلة الشيخوخة، ويمكن أن يسبب ضعفه الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل أمراض القلب والسكري والاضطرابات العصبية.

ووفقاً لموقع «siasat»، وصف سينغ النتائج بأنها «مفاجئة»، لأنها توضح أن منظمات الميتوكوندريا قابلة للانعكاس لتغيير علامات التقدم في العمر المتمثلة بالأخص في شيخوخة الجلد وفقدان الشعر.