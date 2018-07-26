عكس علامات الشيخوخة بات ممكناً!

أبوظبي (الاتحاد)
تمكن علماء من عكس العلامات الرئيسة للشيخوخة، مثل تجاعيد الجلد وتساقط الشعر في فئران التجارب.
ووجد الدكتور كيشاف سينغ وزملاؤه في جامعة ألاباما في برمنغهام أنه عندما يحدث تغيير يؤدي إلى خلل وظيفي في «بنية خلية الإنسان» (الميتوكوندريا)، يطور الفأر جلداً متجعدًا، ويفقد الكثير من الشعر في ظرف أسابيع.
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والأهم من ذلك، أن الطفرة التي تحفز ذلك توجد في الجين النووي الذي يؤثر على وظيفة الميتوكوندريا، وهي العضيات الصغيرة المعروفة باسم بيوت القوى في الخلايا.
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ووفقاً لموقع «siasat»، وصف سينغ النتائج بأنها «مفاجئة»، لأنها توضح أن منظمات الميتوكوندريا قابلة للانعكاس لتغيير علامات التقدم في العمر المتمثلة بالأخص في شيخوخة الجلد وفقدان الشعر.