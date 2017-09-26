السودان يتطلع إلى تطبيع علاقاته مع واشنطن

الخرطوم (أ ف ب)

أعلن السودان أمس أنه سيبذل مزيداً من الجهد لتطبيع علاقاته بشكل كامل مع الولايات المتحدة، بعيد إعلان واشنطن رفع السودان من قائمة الدول التي يحظر سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، رفع اسم السودان من قائمة الدول التي يمنع على رعاياها من دخول الولايات المتحدة، أو يتم فرض قيود على هذا الدخول، وهي كوريا الشمالية وإيران وليبيا وسوريا والصومال وتشاد وفنزويلا واليمن.

وأوضح البيان أيضاً أن الخارجية السودانية «تؤكد ثقتها في الأجهزة السودانية وقدرتها ومهنيتها في مراقبة حركة المسافرين من وعبر المطارات السودانية».

وتعهد السودان بتشديد الرقابة على المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة من مطاراته.