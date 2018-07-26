المزاج السيئ يرفع الإنتاجية

أبوظبي (الاتحاد)
أظهر بحث جديد أن الحالة المزاجية السيئة يمكن أن تساعد بعض الأشخاص على تركيز الانتباه وإدارة الوقت، وإعطاء الأولوية للمهام الأفضل.
ونظر باحثون بجامعة «ووتر لو» الكندية في كيفية تأثير المزاج العاطفي على الأداء التنفيذي والمهارات المهمة، مثل استدعاء الذاكرة، والتفكير السريع، والاهتمام بالتفاصيل والمزيد.
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وتقول تارا ماكولي، عالمة نفس وعضو في فريق الدراسة: «أظهرت نتائجنا أن هناك بعض الأشخاص قد تؤدي حالتهم المزاجية السيئة إلى شحذ مهارات التفكير المهمة لحياتهم اليومية».
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وتتماشى النتائج مع بحث سابق حول إيجابيات المزاج المتعكر، والذي خلص إلى أنه ما دامت تلك المشاعر مؤقتة، يمكن أن تساعد في التعامل بشكل أفضل مع التحديات والمواقف الصعبة اليومية.