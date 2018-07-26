فوائد النشأة مع أم عاملة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة أن النشأة في ظل أمهات عاملات له تأثيرات إيجابية على شخصية الأبناء. وأجرى الدراسة باحثون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث حللوا بيانات أكثر من 100 ألف رجل وامرأة، لتحديد ما إذا كان الوضع الوظيفي للأم مرتبطاً بأي حال من الأحوال بنتائج شخصية طفلها عندما يصل لسن البلوغ.

وأظهرت النتائج، وفقاً لموقع «Siasat» أن الفتيات اللواتي نشأن مع أمهات عاملات، يزيد احتمال نجاحهن في الحياة، في حين أن الأولاد الذين نشأوا في منازل مع أمهات عاملات، يقضون فترة بلوغهم في تحمل المسؤوليات، مثل رعاية أفراد الأسرة.

وقاست الدراسة العلاقة بين الوضع الوظيفي للأم وما وصلت إليه شخصيات أطفالها لاحقاً في الحياة، ووجد الباحثون أن هؤلاء الأطفال أصبحوا بالغين سعداء تماماً مثل أطفال الأمهات غير العاملات.

إلا أن كاثلين ماكجين، الأستاذة في مدرسة هارفارد للأعمال والمؤلفة الأساسية للدراسة، أوضحت أن نتائج البحث لا تقترح أن أطفال الأمهات العاملات، أصبحوا شخصيات أفضل أو أكثر سعادة، ولا تفترض بأن الأمهات العاملات أفضل من الأمهات غير العاملات.