«ملكة إنستغرام» تستعرض أسلوب حياتها الفخم

ترجمة: عزة يوسف

تحلم فتيات بأن يمتلكن مقصورة من الملابس الفخمة، تضم مجموعة لا نهائية من الملابس والأحذية وحقائب اليد من العلامات التجارية العالمية باهظة الثمن. ولكن بالنسبة لأيقونة الجمال السنغافورية جيمي تشوا (44 سنة)، أصبح هذا الحلم حقيقة، بعد أن حصلت على الملايين من تسوية طلاقها من زوجها السابق نورديان كواكا، وهو رجل أعمال إندونيسي، التقت به على متن إحدى الرحلات أثناء عملها مضيفة جوية.

وتحولت جيمي إلى نجمة على وسائل التواصل الاجتماعي، واشتهرت باسم «ملكة إنستغرام» في سنغافورة، كما أصبحت أماً لطفلين، ورائدة أعمال في مجال العناية بالبشرة، مشهورة عالمياً بمجموعتها المذهلة من الملابس والإكسسوارات والحقائب باهظة الثمن من دار الأزياء الفاخرة الفرنسية «هيرميس»، والتي تحتفظ بها في خزانة كهفية مساحتها 600 قدم مربعة.

وتحدثت جيمي عن تفاصيل حياتها الفاخرة، وكيف أنها تحافظ على مظهر الشباب، مؤكدة أن شغفها بالأناقة ينبع من حبها للجودة وليس حباً«بالموضة».

وقالت:«أنا أقدر المهارة الحرفية الجيدة، كل شيء أنفق عليه أموالي أحب الاحتفاظ به لفترة طويلة. لديّ قطع عمرها 27 عاماً لا تزال تبدو جديدة».

ولضمان إبقاء ملابسها في حالة أصيلة، استثمرت سيدة الأعمال مبلغ 120 ألف دولار في خزانة ملابس مساحتها 600 قدم مربعة محمية ببصمات الأصابع، تحتفظ فيها بأغلى حقيبة يد لديها من العلامة الشهيرة هيرمس«هيمالايا دايموند بيركين»، والتي تبلغ قيمتها نحو 500 ألف دولار.

وبحسب دار كريستي للمزادات؛ فإن هذه الحقيبة المصنوعة من جلد التمساح، «أفضل تعبير عن الفن» في عالم أزياء النخبة.

وتمتلك سيدة الأعمال أيضاً أكثر من 300 زوج من الأحذية، التي تبلغ تكلفة كل زوج منها في المتوسط ​​2000 دولار، ويعتبر الأكثر جاذبية منها حذاء ذو كعب عال من تصميم كريستيان لوبوتان، تبلغ قيمته نحو 4600 دولار. وكما لو كان ذلك ليس كافياً، أوضحت شوا أن أغلى قطعة في خزانة ملابسها هي في الواقع قطع الألماس التي تمتلكها. وعادة ما تبدأ السيدة تشوا يومها بعلاج تدليكي للجسم والوجه الذي يحفظ لها إطلالتها الشابة، وتستخدم صابون الاستحمام وسيرم الوجه من علامتها التجارية، أما في وقت فراغها، فإنها تستمتع بإعدادات صور السفر التي تشاركها مع متابعيها على «إنستغرام»، البالغ عددهم 786 ألف متابع.