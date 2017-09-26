ختام فعاليات التدريب الجوي المشترك للقوات المصرية والسعودية «فيصل 11»

القاهرة (وكالات)

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك «فيصل 11» والذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية وسلاح الجو الملكي السعودي، واستمر على مدار عدة أيام بمصر. وقام قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي أمس، بتفقد عدد من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين واستمعا إلى شرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، وأشادا بالأداء المتميز والكفاءة والجاهزية العالية التي ظهرت بها جميع العناصر المشاركة خلال مراحل التدريب.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة وصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة علي سرعة رد الفعل وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية.

كما شاهد قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي المرحلة الختامية التي اشتملت على تنفيذ عمليات جوية هجومية ودفاعية مع الرماية بالذخيرة الحية بإشتراك مجموعة من أحدث الطرازات من الطائرات متعددة المهام من طراز «الرافال» و«اف 16» و«الميراج 2000» المصرية، وطائرات «اف 15» السعودية والتي نفذت مهام الحماية والاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معادي ضد أحد الأهداف الحيوية، والهجوم على عدد من الأهداف المعادية والقضاء عليها وتدميرها.

واختتمت الأنشطة بمرور تشكيلات ثنائية من الطائرات المشاركة في التدريب من مختلف الطرازات. ونقل الفريق يونس المصري، تحية الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات السعودية المشاركة فى التدريب، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز التعاون فى التدريبات المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة وأن القوات المسلحة حريصة علي تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات الجوية بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري مؤكداً، أن التدريب يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه مستوى التنسيق والعمل المشترك من الجانبين.

كما أكد قائد القوات الجوية المصرية، على أهمية التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تسهم في تبادل الخبرات والوصول إلى أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية مقدما التحية لقائد القوات الجوية الملكية السعودية وجميع العناصر المشاركة في التدريب وإلى أهمية وحرص مصر والسعودية في التكاتف للقضاء ومحاربة الإرهاب من أجل الحفاظ على التنمية واستقرار منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أعرب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي، عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق المشترك مع القوات الجوية المصرية والتي حرصت على توفير كافة الإمكانات من أجل إنجاح المناورة وتحقيق الأهداف المخطط لها وأشاد بالجهود المصرية القوية في التعاون للقضاء على الإرهاب وإلى دور مصر في دعم وتكاتف الأشقاء لإرساء الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة متمنياً، للقوات المشاركة النجاح في مثل هذه التدريبات.

مصرع 6 إرهابيين واعتقال31 آخرين في سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 6 مسلحين والقبض على 31 آخرين في عمليات أمنية بمحافظة شمال سيناء خلال 6 أيام. وقال الجيش في بيان إنه تمكن من اكتشاف وتدمير 65 موقعا و56 دراجة نارية وثلاث عربات مفخخة و9 عبوات ناسفة فضلا عن ضبط أجهزة كمبيوتر وأجهزة اتصالات واحتياجات إدارية. وأفاد البيان بأنه تم ضبط كمية من المواد والمعدات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة منوها بمواصلة القوات استكمال عملياتها للقضاء على الإرهاب.