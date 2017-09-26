حكومة الوفاق تتسلم مسؤولياتها في غزة الاثنين المقبل

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، غزة)

يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاثنين المقبل إلى غزة لبحث جهود المصالحة بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية ستعقد أيضا اجتماعها الأسبوعي في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية يوسف المحمود، إن الحكومة ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة الأسبوع القادم في إطار الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقال المحمود إن «رئيس الوزراء وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم». وأضاف «الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية». وأكد أن الحكومة تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني والإيفاء بالالتزامات الوطنية وفي مقدمتها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لضمان مواجهة الظروف الخطرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على صفحته على فيسبوك أنه سيتوجه «إلى قطاع غزة الحبيب يوم الاثنين القادم على رأس الحكومة وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية». وقال الحمد الله «نتمنى من جميع الأطراف والكل الفلسطيني التركيز على المصلحة الوطنية لتمكين الحكومة من الاستمرار بالقيام بوظائفها على النحو الذي يخدم المواطن الفلسطيني أولا».

بدورها، رحبت حركة حماس بقرار حكومة الوفاق الوطني التوجه إلى القطاع الأسبوع القادم. ودعت الحركة في تصريحات للمتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، الحكومة إلى «ضرورة التراجع عن الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بالتزامن مع زيارتها».

ورحبت الأمم المتحدة بجهود تحقيق المصالحة على أمل أن يخفف ذلك العبء عن كاهل سكان القطاع. وكشف منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمس، عن دور أممي في الإشراف على تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية. ورحب ميلادينوف، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، بقرار حركة حماس حل لجنتها الإدارية في غزة، ودعوة حكومة الوفاق الفلسطينية لتقوم بمهامها بكامل المسؤولية في القطاع، موجهاً الشكر إلى مصر على دورها الكبير في التوصل لهذه التفاهمات. وقال ميلادينوف إنه «من المهم جداً أن هذه اللحظة الحاسمة والتاريخية لتفاهمات القاهرة، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أن يتم الاستفادة منها، وأن لا تضيع الفرصة السانحة».