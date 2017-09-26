بغداد (الاتحاد، وكالات)

قتل عنصر بيشمركة كردي في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين جنوب كركوك، بينما أحبطت القوات العراقية هجوماً واسعاً لتنظيم «داعش» في الحمدانية شمال العراق على الحدود مع سوريا. وأعدمت السلطات العراقية 42 متشدداً (سنياً) أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب.

وأفاد مصدر أمني عراقي في قضاء طوزخورماتو، أمس، بأن مسلحين أطلقوا النار على عناصر بقوات البيشمركة الكردية، كانوا في طريقهم إلى مكان عملهم بشارع المدينة قرب مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، مما أسفر عن مقتل واحد وإصابة آخر . وذكر أن «قضاء طوزخورماتو يشهد حالياً توتراً أمنياً كبيراً عقب الحادث».

من جهة أخرى، أحبطت القوات العراقية المشتركة هجوماً واسعاً لتنظيم «داعش» على الحدود العراقية السورية. وقالت: «إن قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي تمكنت من إحباط هجوم واسع لتنظيم داعش الإجرامي على الحدود السورية العراقية في منطقه المثلث التي تربط الحدود مع الحمدانية».

وأضاف البيان أن «عملية إحباط الهجوم تمكنت من حرق عجلة تابعة لداع وقتل من فيها».

وأعلن عن اعتقال خلية إرهابية مكونة من 16 «داعشياً»، أغلبهم قياديون عرب الجنسية في مركز ناحية العياضية شمال غرب الموصل.

وفي محافظة بابل، قالت الشرطة: «إن 4 من عناصرها قتلوا، وأصيب خامس، بإطلاق رصاص من قبل مسلحين في ناحية اللطيفية التابعة للحلة.

إلى ذلك، أعدمت السلطات العراقية 42 متشدداً سنياً، أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب، تتراوح بين قتل أفراد من قوات الأمن إلى تفجير سيارات ملغومة. وجاءت أحكام الإعدام الجماعية، وهي الأكبر في العراق هذا العام، بعد أن تسببت هجمات انتحارية نفذها متشددون سنة في مقتل 60 شخصاً قرب مدينة الناصرية في جنوب البلاد، في 14 سبتمبر، ما أدى إلى مطالبات شيعية بإجراءات قضائية أسرع.