الصين تدعم وحدة العراق ودمشق ترفض الاستفتاء الكردي

عواصم (وكالات)

رفضت سوريا أمس استفتاء الانفصال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق أمس، كما أكدت الصين دعمها وحدة العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس «نحن في سوريا لا نعترف إلا بعراق موحد ونرفض أي إجراء يؤدي إلى تجزئة العراق، هذه خطوة مرفوضة ولا نعترف بها وبالأمس أبلغت وزير الخارجية العراقي هذا الموقف».

وقال أيمن سوسان مساعد وزير الخارجية السوري لصحيفة الوطن الموالية للحكومة، إن ما يحدث في العراق «هو نتيجة السياسات الأميركية التي تهدف إلى تقسيم دول المنطقة وخلق صراع بين أطرافها». وأضاف أن الاستفتاء «يضر العراق وإخواننا الأكراد».

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج في إفادة صحفية يومية إن «الحكومة الصينية تدعم سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه». وأضاف «نتمنى أن تتمكن الأطراف المعنية من حل خلافاتها بواسطة الحوار، وأن تتوصل إلى حل شامل يأخذ بعين الاعتبار التاريخ والواقع، من أجل أن تحمي معاً الاستقرار في العراق والمنطقة».

وقال إن هذا سيساعد في تعزيز جهود العراق في إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب ويتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي.