كيف تحمي نفسك من القرصنة الإلكترونية؟

يحيى أبوسالم (دبي)

في عام 2016 أصدر الاتحاد الأوروبي «اللائحة العامة لحماية البيانات» المعروفة بقانون «GDPR»، لحماية الحقوق الرقمية للمستخدمين، من خلال قوانين صارمة لحماية بيانات الشخصية ومراقبة كيفية إدارة الشركات للمعلومات الشخصية للأشخاص. واليوم شرعت الإمارات بإعداد مشروع قانون جديد لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين في نطاق الدولة، يهدف إلى تنظيم علاقة العمل بين الشركات والمؤسسات التي تعالج وتخزن البيانات، وبين أصحاب تلك البيانات من المستخدمين وحمايتها، ما سينعكس إيجابياً على مستخدمي المواقع الإلكترونية المختلفة، خصوصاً منصات التواصل الاجتماعي.

مع اعتماد المستخدمين على منتجات الشركات العالمية من هواتف وكمبيوترات لوحية ومكتبية، كثفت شركات الحماية جهودها للتصدي للهجمات الإلكترونية، وبدأت مجموعات القراصنة الإلكترونيين، بتطوير طرق اختراقاتها، بشكل احترافي، يصعب على برامج وتطبيقات الحماية الإلكترونية التقليدية صدها أو منع أضرارها. ولهذا فإن خبراء ومختصين يؤكدون أن الحماية من هذه الهجمات الإلكترونية مختلفة الأنواع والطرق، تبدأ من المستخدمين، ووعيهم بمدى خطورة عمليات القرصنة عليهم.

ابدأ بنفسك

في الوقت الذي باتت فيه الأجهزة الذكية بديلا عن الكمبيوترات التقليدية، باتت أهم شركات الحماية من الفيروسات والاختراقات الأمنية، تؤكد أن على مستخدمي مختلف أنواع الأجهزة الذكية، التعامل معها بوعي وحذر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصور والمواد الشخصية المحفوظة على هذه الأجهزة. حيث يجب مراعاة عدم وضع الصور الشخصية أو الفيديوهات الخاصة، التي لا يجوز لأحد غير المستخدم نفسه، الاطلاع عليها، على الهواتف الذكية أو الكمبيوترات اللوحية. والسبب وفق مختصين، أنه حتى لو حذف المستخدم الصور أو الفيديوهات المحفوظة على جهازه، فإنه لا يتم إلغاؤها بشكل كامل. حيث يمكن لمتخصصين وحتى بعض المهتمين بالتكنولوجيا الذكية، استرجاع أغلب المواد التي تم إلغاؤها من على هذه الأجهزة. ولهذا فالنصيحة الذهبية لمستخدمي الأجهزة الذكية، هو تجنب التقاط الصور الشخصية أو الفيديوهات الخاصة، وإذا كان لابد من ذلك، فيجب وضع رقم سري قوي على الهاتف، وعدم بيعه. كما يمكن قياس ذلك على مستخدمي الكمبيوترات الشخصية، حيث يمكن إعادة معظم المواد الشخصية من على أقراص التخزين مختلفة الأشكال والأنواع، حتى وإن قام المستخدم بشطبها. وفي حال كنت ترغب بمسح البيانات الشخصية والخاصة نهائياً، يجب أن يتم ذلك من خلال استخدم برامج مثل Eraser أو Blank و Secure for Windows أو Secure – File Shredder for Macs، وهناك أيضًا البرنامج الشهير CCleaner الذي يمكن استخدامه لحذف الملفات نهائيًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية العاملة بنظام ويندوز وأجهزة ماك Mac.