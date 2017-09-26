أردوغان يشهر سلاح النفط بوجه كردستان العراق

إسطنبول (وكالات)

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوماً على استفتاء الانفصال الذي أجري أمس في إقليم كردستان العراق، وشدد على أن هذا الاستفتاء يظل باطلاً ولاغياً وغير قانوني بغض النظر عن نتائجه، وحذر من أنه ستكون له عواقبه الاقتصادية والعسكرية، كما لوح بإغلاق الحدود البرية مع هذه المنطقة، وهدد بوقف صادراتها النفطية عبر تركيا.

وقال إن معبر الخابور الحدودي مع العراق، والذي يعد البوابة الرئيسة للمناطق الكردية على العالم، مفتوح الآن في اتجاه حركة المرور القادمة إلى تركيا، ومن الممكن أن يتم إغلاقه كليا في المستقبل. وأضاف «لنرى من أين سيتمكن كردستان العراق من بيع النفط، الصمامات عندنا، وسيتوقف العمل بمجرد أن نغلقها»، في إشارة إلى خط أنابيب كركوك - جيهان الذي يربط حقول النفط في شمال العراق بالموانئ النفطية في البحر المتوسط.

قال أيضاً، إن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة عند الحدود مع العراق، ملوحاً باستخدام القوة إذا لزم الأمر. وقال «كما قمنا بتحرير جرابلس والراعي والباب من (داعش) في سوريا، إذا ما اقتضت الضرورة فإننا لن نتوانى عن اتخاذ هذه الخطوات نفسها في العراق». وأضاف «قد نتوجه إلى هناك بين عشية وضحاها دون سابق تحذير».

ويصدر كردستان العراق نحو 550 ألف برميل من أصل 600 ألف ينتجها في اليوم عبر أنبوب يصب في مرفأ جيهان التركي (جنوب) على البحر المتوسط. وتابع أردوغان «سنتخذ كل الإجراءات اللازمة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، لن تكون هناك تسوية».