أمل جعفر.. ثلاثة عقود من الهيام بالمايكروفون

بقلم: د.عبدالله المدني (أكاديمي وكاتب بحريني)

في التاريخ الإعلامي للكويت هناك مكانة خاصة للراحلة أمل جعفر، ليس لأنها من أوائل المذيعات في تلفزيون الكويت الرسمي، الذي بدأ بثه الأول بالأبيض والأسود في نوفمبر 1961، وإنما أيضاً لأنها كانت الأولى الناطقة بالإنجليزية في الإذاعة الكويتية سنة 1965، فضلاً عن سجلها الحافل بالأعمال الإعلامية الناجحة في التلفزيون والإذاعة.

ولدت المذيعة القديرة أمل وفيق محمد مصطفى جعفر الزغبي، الشهيرة بأمل جعفر في لبنان سنة 1942 ابنة لأبوين كويتيين. وإذا كان والدها «وفيق جعفر» ليس من المشاهير، فإن عمها «عزت جعفر» أشهر من نار على علم لكونه قدم إلى الكويت عام 1935 من مصر بصحبة الشيخ أحمد الجابر، الذي كان يبحث وقتها عن شاب مثقف ومطلع ويجيد اللغات الأجنبية، كي يخدمه كمستشار ومرافق ضمن سكرتارية قصر دسمان بدلًا من المستشارين الذين تقدموا في السن، ولم يعدوا قادرين على الاستجابة لمتطلبات مرحلة تحولات ما بعد الحرب العالمية الأولى من توقيع معاهدات وترسيم حدود وإرساء تفاهمات مع القوى الكبرى.

وجاءت أمل جعفر إلى الكويت من لبنان للمرة الأولى في سنة 1945 وعمرها لا يتجاوز سنتين ونصف السنة، فدرست فيها لبعض الوقت، لكنها عادت إلى لبنان لتلتحق هناك بمدرسة فرنسية، قبل أن تعود مجددا إلى الكويت وتترعرع بها، وتدرس المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارسها. وبعد أن أنهت دراستها الثانوية أرادت أن تواصل تحصيلها الجامعي، لكن الكويت لم تكن بها جامعة آنذاك، كما أن والديها وعمها رفضوا سفرها إلى الخارج بمفردها، فبكت وأضربت عن الطعام وحبست نفسها في غرفتها لأيام، طبقاً لما قالته في حوار مع جريدة «عالم اليوم».

وخلال مرحلة رفض أهلها لفكرة استكمال تعليمها الجامعي، عززت أمل ثقافتها بإتقان اللغات الأجنبية، وقراءة الأعمال الروائية لكبار الروائيين العرب والغربيين، والإطلاع على مختلف المطبوعات في شتى فروع المعرفة، كما أنها كانت متيمة بمتابعة البرامج الإذاعية التي كانت تبثها محطتا صوت العرب وهيئة الإذاعة البريطانية.

أما التحاقها بالتلفزيون والإذاعة فحكاية درامية منفصلة، بدأت وهي لم تتجاوز 18 عاماً، حيث روت تفاصيلها قائلة: «عندما تم افتتاح تلفزيون الكويت تحدث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (وزير الأنباء والإرشاد آنذاك) إلى والدي وعمي لكي أعمل بالتلفزيون لكنهما كانا مصرين على الرفض، واستمرت المحادثات لفترة طويلة من الزمن حتى اقتنع والدي، وكان اقتناع أهلي مشروطا بأن يكون عملي في فترات محدودة، وأن يكون ذهابي وعودتي مع أحد من الأهل».