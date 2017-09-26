قائد البيشمركة: ممتنون لإسرائيل لدعمها انفصالنا عن العراق

أربيل (وكالات)

أعلن قائد قوات البيشمركة الكردية الجنرال سيروان برزاني أمس، أن كردستان العراق لم تتلق مساعدة عسكرية من إسرائيل، مؤكدا أن تل أبيب تقدم دعما سياسيا لأربيل.

وقال برزاني في حديث لوكالة «نوفوستي» أمس «نمر الآن بحالة معقدة للغاية، إذ نشاهد اليوم المرحلة الانتقالية في تاريخ الأكراد، ولن ننسى أولئك الذين قدموا لنا دعما جديا ومن بينهم إسرائيل، لا حدود لنا مع هذه الدولة ولا مجال جويا مشتركا، لذلك لا تصل أية مساعدة عسكرية منها، إلا أن هناك دعما سياسيا ومعنويا، ونحن ممتنون لرئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه المساعدة». يذكر أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تدعم إجراء الاستفتاء على استقلال كردستان العراق. وتداولت تقارير صحفية وإخبارية مختلفة معلومات تشير إلى أن تل أبيب تقدم دعما عسكريا لأربيل.