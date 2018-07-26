«وارنر براذرز أبوظبي».. 6 مناطق تصنع عالماً ترفيهياً خيالياً

نسرين درزي (أبوظبي)

حراك سياحي فاق التوقعات شهدته جزيرة ياس خلال الأيام القليلة الماضية مع افتتاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الاسم الضخم في صناعة مدن الألعاب، والذي يخولها دخول قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للترفيه العائلي، وتعد المدينة، المكونة من 6 مناطق خيالية، مدينة ترفيهية متكاملة، حظيت برضا الزوار وانبهارهم على حد سواء.

رضا وانبهار

ازدحام في مواقف السيارات، وعلى مكاتب الحجوزات، وصولاً إلى مناطق اللعب وعروض الشخصيات الكرتونية العملاقة، التي تتجول بخفة بين الجمهور، مشيعة في الأرجاء أجواء مرح تترافق مع التقاط الصور التذكارية.

كبار وصغار بدا على ملامحهم الرضا والانبهار بكل ما شاهدوه من تصاميم مدن ملونة تضج من الداخل بصدى الرسوم المتحركة التي تتوارثها الأجيال، والمدينة التي تشكل إضافة مشرقة للحركة السياحية في البلاد ترتقي بها شركة «ميرال الرائدة» في تطوير الوجهات بالعاصمة.