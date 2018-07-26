يستخدمن مشيمتهن للزراعة

أبوظبي (الاتحاد)

بعد ظهور اتجاه أكل المشيمة الذي تبنته بعض الأمهات بعد الولادة، خرجت الآن صيحة جديدة، حيث تستخدم الأمهات الجدد المشيمة لزراعة الأشجار، عن طريق ابتكار يسمى «Bios Capsule».

وهذه الكبسولة عبارة عن جهاز مخروطي قابل للتحلل الحيوي، تضع فيه السيدة التربة والبذرة لتنمو. وبمجرد وضع المشيمة والتربة والبذرة في الجرة، تقوم الأم بمعاملتها مثل أي نبات مزروع، حيث تسقيها وترعاها. كما يمكن اختيار أي نوع من البذور للشجرة، بدءًا من البلوط العملاق حتى شجيرة ورد جميلة.

وابتكر هذه الفكرة، وفقا لموقع «Mirror»، البريطاني برايس روبيرتس، ثم بدأ شركته «Happy Birth Tree»، بهدف صنع «ذكرى دائمة لهذا اليوم المميز للغاية» لدى الأم بولادة طفلها.

وقال: «إن هذه الشجرة احتفال بحياة المولود، وستصبح جزءاً من الأم ومنه، في نفس عمره وستنمو معه رويداً رويداً. وتصل تكلفة الكبسولة إلى نحو 163.79 جنيه إسترليني، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت».