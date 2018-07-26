طرق تساعد على النوم

أبوظبي (الاتحاد)
أظهر استطلاع جديد، أن قراءة كتاب والاستحمام، ومشاهدة فيلم من الطرق المفضلة التي تساعد البريطانيين على النوم.
ووجد مسح أجري على ألفي شخص بالغ أن نصفهم تقريباً يواجهون صعوبة في النوم عند الشعور بالإجهاد بعد يوم حافل في العمل، أو بسبب توتر العلاقات، أو المرور بضائقة مالية.
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وقال الدكتور نيل ستانلي، خبير النوم البريطاني، وفقاً لموقع «independent»، إن البحث مهم، لأنه يسلط الضوء على بعض التدابير التي يتخذها الناس لمكافحة قلة النوم، مشيرا إلى أن العديد من هذه الأساليب ليست سوى إصلاحات قصيرة الأجل.
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وأوضح أن عديداً من إجراءات وقت النوم يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تناول الشاي والشوكولاتة، لأنها تحتوي على منشطات.