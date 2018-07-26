طرق تساعد على النوم

أبوظبي (الاتحاد)

أظهر استطلاع جديد، أن قراءة كتاب والاستحمام، ومشاهدة فيلم من الطرق المفضلة التي تساعد البريطانيين على النوم.

ووجد مسح أجري على ألفي شخص بالغ أن نصفهم تقريباً يواجهون صعوبة في النوم عند الشعور بالإجهاد بعد يوم حافل في العمل، أو بسبب توتر العلاقات، أو المرور بضائقة مالية.

وجاء التأمل وأخذ حمام ساخن أيضاً على قائمة أفضل 15 طريقة يستخدمها البريطانيون للاسترخاء قبل النوم، بالإضافة إلى تناول قطعة من الشوكولاتة أوشرب كوب من الحليب أو الشاي، وكتابة قائمة المهام لليوم التالي وتنظيف غرفة النوم.

وقال الدكتور نيل ستانلي، خبير النوم البريطاني، وفقاً لموقع «independent»، إن البحث مهم، لأنه يسلط الضوء على بعض التدابير التي يتخذها الناس لمكافحة قلة النوم، مشيرا إلى أن العديد من هذه الأساليب ليست سوى إصلاحات قصيرة الأجل.

وأضاف، «ما يحتاجه الأفراد هو الدخول في روتين منتظم لوقت النوم، والذي يمكن أن يشمل نشاطهم المفضل للتخلص من التوتر، طالما أنها تصبح عادة حتى يتعرف عليها الدماغ كمشغل للنوم».

وأوضح أن عديداً من إجراءات وقت النوم يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل تناول الشاي والشوكولاتة، لأنها تحتوي على منشطات.