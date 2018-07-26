تناول الطعام وحيداً يضر الصحة

أبوظبي (الاتحاد)

وجد بحث جديد أن تناول الطعام وحيداً يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة.

واكتشفت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعات كوريا الجنوبية، أن أولئك الذين تناولوا الطعام مرتين في اليوم وحدهم كانوا أكثر عرضة لأعراض، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم وكثير منهم يظهر علامات ما قبل السكري.

وتمت مقارنة كل هذه البيانات مع أولئك الذين تناولوا العشاء مع أشخاص آخرين، والذين أظهروا عموما أعراضاً أقل بشكل ملحوظ.

ووجد البحث، الذي نظر في أنماط تناول الطعام لنحو 7725 مشاركا من البالغين الكوريين الجنوبيين، أن أولئك الذين تناولوا الطعام بمفردهم يعانون زيادة خطر الإصابة بالبدانة بنسبة 45 في المائة، وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 64 في المائة. كما تم توثيق عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة المرء عند تناول الطعام بمفرده، حيث تلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة أيضًا دورًا كبيرًا.

وأوضح الباحثون، وفقا لموقع «her»، أن الرجال الذين لم يكونوا متزوجين، وكانوا يأكلون لوحدهم أظهروا أسوأ النتائج مقارنة بالآخرين في الدراسة، كما لعبت أحداث الحياة المجهدة والحرمان من النوم دوراً كبيرًا.