«التحالف»: الطريق طويل لإقصاء «داعش» نهائياً

دينا مصطفى (أبوظبي)

أعلن المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد « داعش» العقيد ريان ديلون أن الحرب على التنظيم الإرهابي لاستئصاله بشكل نهائي ما زالت مستمرة في كل من سوريا والعراق. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده من مركز إعلامي في دبي تابع لوزارة الخارجية الأميركية، شاركت فيه «الاتحاد»، إلى أن التقدم مستمر لقوات الأمن العراقية من أجل القضاء على إرهابيي «داعش»، مشيداً بالجهود المشتركة، ولافتاً إلى أنه على مدار الفترة الماضية استمرت القوى العراقية في التقدم في محافظات مختلفة، على رأسها الأنبار والخالدية وريحانة، ومؤكداً استعداد قوات التحالف لتحرير المزيد من المدن حتى يتم استئصال «داعش» بالكامل قريباً.

نجاحات متواصلة في العراق

وقال ديلون إن التحالف يدعم القوات العراقية ليس في المعارك فحسب بل في التدريبات والمعلومات الاستخباراتية اللازمة، حيث قدم الدعم لـ29 ضربة عسكرية في الأنبار، وسيستمر في دعم هذه القوات مستقبلاً من خلال التدريب والنصائح في المعارك على الأرض التي وجهت ضربات قاطعة لـ«داعش» في تلعفر والحويجة والشرقاط وغيرها من المحافظات، مستهدفة مخازن أسلحة وأنفاقاً ومصانع.

وأوضح أن قوات التحالف ساعدت أيضاً في إجلاء المدنيين المحاصرين من «داعش» وقدمت مساعدتها في نقل النازحين إلى مناطق آمنة مع توزيع نحو مليون كتيب لحث عناصر التنظيم على الاستسلام وتعريف المدنيين كيفية الوصول إلى المناطق الآمنة. كما تحدث عن العمل مع المؤسسات الحكومية والمدنية في الموصل لإعادة الخدمات في المدينة، وقال إن الأمم المتحدة لديها أكثر من 300 مشروع بالاشتراك مع الحكومة العراقية بقيمة أكثر من 100 مليون دولار. ولفت إلى أن النجاح الكبير في السيطرة على «داعش» حرر نحو 4 ملايين شخص من يد التنظيم في 41 ألف كيلومتر مربع، لكنه شدد في الوقت نفسه على «أنه لا يزال الطريق طويلاً لإبعاد «داعش» نهائياً وضمان عدم عودته مجدداً».