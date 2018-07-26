الرياضة العائلية تؤسس لتبني الأبناء حياة صحية

ترجمة: عزة يوسف
وجد بحث أجرته مؤسسة «سبورت إنجلاند»، المعنية بالرياضات المختلفة في المملكة المتحدة، أن للوالدين دوراً حاسماً في مساعدة أطفالهما على تبني أسلوب حياة مليء بالنشاط.
وأضاف البحث أنه من الأسباب الرئيسة في عدم مشاركة الأب والأم الرياضة مع أبنائهم كعائلة هو أنهما يخشيان عدم القدرة على مواكبة أطفالهم، إلا أنه أوضح أن رياضة المشي تعتبر نشاطًا مفيدًا وسهلا.
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* الاستمتاع كعائلة معاً، حيث أجد الابتسامات الواسعة على وجهيهما ما يعني أنهما يقضيان وقتاً ممتعاً.
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* ممارسة الرياضة كعائلة تساعد على إنشاء دورة نوم صحية للفتاتين، وهو يساعد بدوره على تركيزهما أيام الدراسة.
* الرياضة العائلية تؤكد أن الطبيعة لا تقل أهمية عن التكنولوجيا، حيث تسمح لنا بالتمهل واستغراق الوقت لملاحظة الأشكال والألوان والأصوات في الطبيعة، بالإضافة إلى التحدث والتواصل مع بعضنا.
* تجعل ممارسة الرياضة الأهل نماذج صحية أمام الفتاتين، ما يحثهما على الاستمرار في ممارستها أثناء نموهم وحتى مرحلة البلوغ وما بعدها، الأمر الذي يجعل التمرينات جزءاً في روتينيهما اليومي، في عالم مزدحم بوسائل التواصل الاجتماعي.