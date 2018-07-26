الروائح تنعش الذاكرة

أبوظبي (الاتحاد)
بحث علماء أسباب تذكر الأشخاص لأحداث وذكريات ماضية، بعد استنشاقهم رائحة معينة.
ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة تورنتو الكندية، أنه يتم تخزين المعلومات حول الزمان والمكان في المنطقة ذاتها من الدماغ التي تتم فيها معالجة الروائح، ما يجعل الناس يتذكرون عطرهم السابق عندما يتذكرون تاريخاً معيناً مثلاً.
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ووفقا لموقع «dailymail»، أجرى الباحثون التجارب على فئران المعامل التي نسيت روائح شمتها من قبل، حيث قال عقرباوي إنهم تمكنوا من معرفة أي الدارات في الدماغ تحكم ذاكرة الرائحة.
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كما يأمل الباحثون أن تعزز هذه النتائج التشخيص المبكر لمرضى الزهايمر الذين يتلاشى شعورهم بالرائحة عادة قبل تراجعهم الإدراكي.