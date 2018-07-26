«شعر مراكش» تطلق مسابقة للشعر وجائزة للنقد

محمد نجيم (الرباط)

أعلنت دار الشعر بمراكش عن تنظيم مسابقة «أحسن قصيدة»، خاصة بالشعراء الشباب، وهي مسابقة مفتوحة للشعراء الشباب المغاربة تحت 35 سنة، سواء المقيمين في وطنهم أو في المهجر، وكذا للشعراء الشباب من دول إفريقية الذين يتابعون دراساتهم في المغرب. كما اختارت دار الشعر بمراكش مِحور «الشعر نداء الإنسانية» موضوعاً رئيساً للقصائد، في محاولة لترسيخ قيم الشعر الكونية.

وتهدف هذه المسابقة، حسب بيان الدار، إلى تشجيع الكفاءات الشابة في مجال الإبداع الشعري، ومساهمة في الانفتاح أكثر على الأصوات الشعرية، وتشجعيها وتحفيزها على الاستمرارية ودخول غمار الكتابة الشعرية. وستعمل دار الشعر بمراكش على نشر ديوان جماعي للنصوص الفائزة.

ويشترط في القصيدة المرشحة أن تلتزم موضوع المسابقة «الشعر نداء الإنسانية»، وأن لا يتجاوز عمر المشارك 35 سنة، وأن تتوافر فيها شروط القصيدة في الأنواع الشعرية المعروفة، المسابقة مفتوحة في وجه الشعراء الشباب من الجنسين باللغة (العربية، الزجلية، الأمازيغية، والحسانية). ويجب ألا تكون القصائد المشاركة قد سبق نشرها أو شاركت في مسابقات أخرى، وأن تكون المشاركة بنص شعري واحد فقط، ترسل المشاركات مرفقة بسيرة الذاتية للمشارك.

كما أعلنت الدار نفسها عن تنظيم «جائزة النقد الشعري» لفائدة النقاد والباحثين الشباب المغاربة. وتهدف الجائزة إلى إغناء المنجز النقدي الشعري في مجال البحث العلمي والمعرفي، عبر تشجيع الكفاءات الشابة في مجال البحث والنقد في جنس الشعر المغربي. وسيتم الإعلان عن البحوث والدراسات الثلاث الفائزة في تظاهرة شعرية كبرى. وستتكفل دار الشعر بمراكش بطباعتها، على أن تحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال.

وعن شروط وأحكام المشاركة، ذكر بيان دار الشعر بمراكش أن المشاركة مفتوحة في وجه النقاد والباحثين المغاربة ذكوراً وإناثاً؛ وأن لا يتجاوز عمر المشارك 40 عاماً. وأن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى، ويشترط في الدراسات والبحوث المقدمة أن تتميز بالجدة، وتلتزم معايير وآليات الدراسات والبحوث، كما يشترط فيها ألاّ تكون قد فازت في مسابقة مشابهة، ولا مانع أن تكون قد قُدمت لنيل درجة جامعية، وأن يتراوح عدد كلمات الدراسات والبحوث بين 10 آلاف و25 ألف كلمة. ويجب أن تنطبق على الدراسات كل الشروط العلمية المتعارف عليها في مثل هذه الأعمال، ولا يجوز لمن فاز في المسابقة الاشتراك مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات. ويستبعد أي بحث خالف شروط المشاركة، وغير مكتمل المرفقات، عن أعمال التحكيم، وآخر أجل لتلقي الترشيحات هو يوم في نهاية شهر أغسطس المقبل.