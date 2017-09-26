عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

تراجعت حدة المعارك في اليمن بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية، فيما كثفت مقاتلات التحالف العربي من استهدافها لمواقع الانقلابيين في العديد من الجبهات.

وقصفت مقاتلات التحالف، أمس، مواقع متفرقة للميليشيا الانقلابية في بلدة نهم شرق صنعاء، وقال مصدر عسكري: «إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على مواقع للميليشيات في منطقة بران جنوب غرب نهم، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة، وتزامن مع استمرار الاشتباكات المتقطعة بين الشرعية والانقلابيين في مناطق «المدفون والقتب والمجاوحة». كما دمرت 5 غارات جوية أهدافاً للميليشيات في بلدة «حريب القراميش» غرب مأرب. ودمرت ضربة جوية موقعاً للحوثيين في منطقة «هجر كحلان» بين بلدتي عسيلان وبيحان في شمال غرب محافظة شبوة، فيما هاجمت قوات الشرعية مواقع للانقلابيين في بلدة المتون بمحافظة الجوف، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الميليشيا. كما قتل 4 حوثيين وجرح آخرون بتجدد المواجهات مع قوات الشرعية في منطقة «يعيس» شمال محافظة الضالع.

وفي سياق متصل، استهدف مسلحون مجهولون مركزاً أمنياً في منطقة البساتين في مديرية دار سعد شمال مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني بأن مجهولين قاموا فجر أمس برمي قنبلة يدوية إلى السور الخلفي لمركز الشرطة في البساتين من دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، موضحاً أن المهاجمين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.

وأكد أن أفراد المركز انتشروا في محيط المبنى لمحاولة ضبط العناصر التي قامت بالعمل الإجرامي، مشيراً إلى أن عملية الاعتداءات التي تنفذها العناصر الإجرامية لن تثني الأجهزة الأمنية عن مواصلة دورها في تأمين المنطقة وحفظ الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة لحج، ضبط خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» أثناء مداهمة أحد المنازل السكنية في مديرية تبن بضواحي المحافظة. وأفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية نفذت عملية على أحد الأوكار الإرهابية في تبن، وتمكنت من اعتقال أفراد خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص متورطين بتنفيذ هجمات إرهابية شهدتها المحافظة منذ عام 2010. وأضاف المصدر أن القوات عثرت أثناء مداهمة المنزل على كميات من الأسلحة والمتفجرات والقذائف، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تنفذ حملة أمنية واسعة لتعقب عناصر التنظيم في مختلف المناطق النائية وضواحي مدينتي الحوطة وتبن. وفي غضون ذلك قتل جندي وأصيب آخرون في هجوم لمسلحين من تنظيم «القاعدة» على سيارة أمنية في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت.

وأفاد مصدر محلي بأن إرهابيين استهدفوا سيارة تقل جنود من الشرطة المحلية في دوعن أثناء مرورها في منطقة الضليعة بضواحي المديرية، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجراح نقلوا على أثرها إلى مستشفيات في المكلا. من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اعتزام الحكومة مواصلة مطاردة عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والعمل على تجفيف منابعه، مشيداً بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية على عناصر التنظيم في بعض مديريات محافظة أبين.

وشدد ابن دغر خلال استقباله، أمس، محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية والحس الأمني، وتفعيل الدور الاستخباراتي لمواجهة كل من يعبث بأمن واستقرار المواطن ويزعزع السكينة العامة، مؤكداً «أن حفظ الأمن والاستقرار في أبين سيعكس نفسه على محافظة عدن ولحج والضالع».