10 عروض مسرحية في «مهرجان رمّ» للمسرح الأردني الأول

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «رمّ» للمسرح الأردني الأول، عن المسرحيات المشاركة في الحدث والمقرر إطلاقه في المركز الثقافي الملكي بعمّان في الأول من أكتوبر المقبل، بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، ومقرها الشارقة، بتنظم من نقابة الفنانين الأردنيين، والهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية، وتشتمل الفعاليات على مشاركة الفنان الدكتور فراس الريموني، مسرحية ليلة مقتل العنكبوت، الفنان محمد بني هاني، مسرحية انعكاسات، الفنان عبد الكريم الجرّاح، مسرحية من قتل حمزة، الفنانة الدكتورة مجد القصص، مسرحية النافذة، الفنان وصفي الطويل، مسرحية رحلة رقم 50، الفنان إياد شطناوي، مسرحية نساء بلا ملامح، الفنان أحمد عليمات، مسرحية سطح الدّار، الفنان فراس المصري، مسرحية فانتازيا، الفنان عصمت فاروق، مسرحية أزمنة الحلم القزحي، الفنان الدكتور الحاكم مسعود، مسرحية سلالم يعقوب. في حين تتنافس الأعمال المسرحية المتأهلة للمرحلة النهائية على الجوائز التالية: جائزة الهيئة العربية للمسرح لأفضل ممثل وممثلة، جائزة الهيئة العربية لأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية، إلى جانب جوائز الهيئة لأفضل سينوغرافيا، وتأليف مسرحي محلّي، وإخراج مسرحي، وأفضل عرض مسرحي متكامل.

في سياق متواصل، كشفت الهيئة عن تنظيمها عدداً من المهرجانات في الدول العربية، من بينها الأردن، وهذه المهرجانات هي: مهرجان فلسطين الوطني للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية 25 أكتوبر المقبل، ويقام الحدث في مدينة رام الله، المهرجان الوطني للمسرح الموريتاني بالتعاون مع وزارة الثقافة والصناعة التقليدية 16 – 22 أكتوبر المقبل في نواكشوط، مهرجان اليمن الوطني للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة الوطنية ما بين 25 أكتوبر و7 نوفمبر المقبلين، في مدينة عدن، مهرجان لبنان الوطني للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية 16 – 26 نوفمبر المقبل في بيروت، المهرجان الوطني للمسرح السعودي بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 21 – 27 نوفمبر المقبل في الرياض، المهرجان الوطني لهواة المسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والاتصال المغربية 28 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل بمدينة مراكش.

وثمنت المخرجة مجد القصص في تصريح خاص لـ (الاتحاد) مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، بإقامة مهرجانات مسرحية وطنية على مدار العام في الوطن العربي، تسهم في تعزيز مفهوم رسالة المسرح التنويرية، وكذلك تعزيز حوار التجارب بين المسرحيين العرب في تظاهرات ثقافية نحن بحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. وقالت القصص: إن مهرجان رمّ للمسرح الأردني سيعمل على إنعاش الحركة المسرحية في الأردن، وجعل مشروع المسرح من الأولويات في المشهد الثقافي، كما سيؤسس لقاعدة جديدة من العاملين في مجالات فن المسرح.