جهود إماراتية متواصلة لدعم قطاع الصحة في اليمن

عدن (الاتحاد، وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، أدوية ومحاليل غسيل الكلى للمرضى المصابين بالفشل الكلوي، وذلك في مراكز غسيل الكلى بمدن ميفعة وعتق وبيحان في محافظة شبوة.

يأتي ذلك ضمن حملة الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب اليمني وتوفير أهم الاحتياجات النوعية والتجهيزات الضرورية للمستشفيات والمراكز الصحية. وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيف العبء على مرضى الفشل الكلوي ومساعدتهم عبر تزويد مراكز الغسيل الكلوي بأهم الاحتياجات العلاجية من الأدوية ومحاليل الغسيل وتوفير أهم الاحتياجات الطبية والفنية في المستشفيات والمراكز الطبية. وقال إن الهيئة تكثف من عملها الإنساني بمحافظة شبوة عبر تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والعلاجية للأهالي والأسر المعوزة بالمحافظة لتلبية احتياجات المرضى في ظل الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور الذي يعانيه معظم السكان، منوها إلى أن تقديم الدعم الصحي للمواطنين والمراكز والمنشآت الصحية يحظى بالأولوية ضمن خطة عمل الهيئة في شبوة باعتباره واجبا إنسانيا وأخلاقيا يجسد روح الإخاء بين البلدين الشقيقين خاصة في هذه الظروف التي يمر بها اليمن.

وعقب التدشين تفقد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أقسام مركز الغسيل بعتق ومرضى الفشل الكلوي، وثمنا الجهود التي يبذلها القائمون على مراكز غسيل الكلى من أجل تذليل العوائق وتلبية احتياجات المرضى رغم الصعوبات التي تشهدها مؤسسات الدولة جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية منذ ثلاثة أعوام.

وأشاد عبدربه هشله ناصر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة بالدعم السخي والمتميز الذي تقدمه الإمارات حكومة وشعبا للشعب اليمني عامة ومحافظة شبوة على وجه الخصوص خاصة المساعدات الصحية والطبية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكدا أن هذا الدعم السخي ليس بجديد على الأشقاء في دولة الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن هيئة الهلال الأحمر والذين كانوا سباقين في دعم ومساعدة أهالي اليمن في كل المراحل والظروف. وأشار إلى أهمية الأدوية النوعية ومحاليل غسيل الكلى التي تم توزيعها لكي تواصل مراكز الغسيل العلاجية بالمحافظة والمراكز المتخصصة عملها في تقديم خدماتها الطبية للمرضى.