«فريدا كالو».. تحايلت على الحزن بالكوميديا السوداء

محمد عريقات (عمّان)

دائما ما يفاجئك عالم المبدعين بغرائبيته، وتناقضاته إلى الحد الذي يشتبك به الواقعي بالفانتازي، ومن هؤلاء الفنانة المكسيكية فريدا كالو (1907- 1954) التي استغلت كل لحظة هدوء منحتها إياها المسكنات بعيدًا عن الألم في الرسمِ، والحب، والكتابة لعشّاقها في محاولة لمقاومة المرض بالفن والمغامرة.

ولعلّ تلك المرآة الكبيرة التي وضعتها أمها لها على سقف غرفتها حينَ أصيبت بشلل الأطفال وهي بالسادسة من عمرها، كانت تعكس لها طوال الوقت وجهها الشاحب، وجسدها الهزيل، وساقها المعطوبة، بواقعية صارمة فأرادت كالو أن تحوِّل ما تعكسه مرآتها إلى فن فبدأت برسم نفسها كأداة تعبير عن آلامها على حد قولها: «سعيدة بكوني على قيد الحياة طالما أنا قادرة على الرسم» فكان ما يزيد على نصف عدد لوحاتها مجرد لوحات ذاتية تظهرُها كفتاة تتزين بألوان صارخة وأقراط وأساور حجرية.

وكما أن المرض في طفولتها كان الحافز لأن تصبح فنانة، كذلك هو الحادث الذي تعرضت له في شبابها كان الحافز وراء استمرارها بالفن، الحب، والحياة.

وإلى الجانب المرضي في حياة كالو هنالك جانب كبير ولا يقل أهمية، حيث كانت عاشقة كبيرة، هذا ما كشفته رسائلها الغرامية للعديد من مبدعي عصرها، أبرزهم: «دييغوا ريفيرا» الذي أصبح زوجها لاحقاً، جمعت تلك الرسائل بعد وفاتها «مارثا زامورا» في كتاب تحت عنوان «رسائل فريدا كالو» نقلته مؤخراً إلى العربية المترجمة السورية سيزار كبيبو، وصدر عن دار نينوى للنشر، ليقدم الكتاب معلومات تساعد النقاد والقراء في حل لغز فريدا كالو.