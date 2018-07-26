توصية هندية بدعم مصنعي معدات الطاقة الشمسية المحليين

نيودلهي (د ب أ)
أوصت لجنة برلمانية هندية حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدعم رأس المال لمصنعي معدات الطاقة الشمسية المحليين من أجل وقف الواردات من هذه المنتجات.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن اللجنة البرلمانية أشارت إلى أن الواردات تفي بنحو 84% من الطلب على معدات الطاقة الشمسية في الهند.
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وحثت اللجنة البرلمانية الحكومة على اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لحماية صناعة معدات الطاقة الشمسية المحلية.
وقالت اللجنة إنه لابد أن تكون الهند أكثر استباقاً في اتخاذ إجراءات تجارية دفاعية وفقاً لما تجيزه منظمة التجارة العالمية، وأن تفرض المزيد من القيود على استيراد السلع الأجنبية التي تؤدي إلى تآكل القدرة التصنيعية داخل الهند.