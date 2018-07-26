انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة

بقلم : سارة شاني

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في يونيو إلى أضعف وتيرة في 8 أشهر، ما يعد دليلاً جديداً على أن سوق العقارات يشهد بروداً في المعاملات.

فقد انخفضت مشتريات بيوت الأسرة المبنية حديثا - وهي شريحة ضيقة من جميع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة - بنسبة 5.3% في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر الذي يسبقه ليصل إلى 631 ألف وحدة سكنية، حسبما قالت وزارة التجارة الأميركية. وهذا يمثل أبطأ معدل لمبيعات المنازل الجديدة منذ أكتوبر، ويضيف إلى مجموعة من البيانات التي تشير إلى تراجع سوق الإسكان.

أما مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل الجزء الأكبر من السوق، فقد انخفضت أيضاً بنسبة 2.2% في يونيو، حسبما ذكرت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة سابقاً على أساس سنوي في خمسة من الأشهر الستة الأولى من عام 2018.

كما انخفض بناء المساكن على الصعيد الوطني بشكل حاد في يونيو الماضي أيضاً. وقد تكون البيانات حول مبيعات المنازل الجديدة متقلبة من شهر لآخر.