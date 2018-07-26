  • الجمعة 14 ذي القعدة 1439هـ - 27 يوليو 2018م

استطلاع رأي شمـل 60 خبيـراً اقتصـاديـاً

تباطؤ المكاسب الإنتاجية وعوامل أخرى تقلل مزايا زيادة الرواتب في أميركا
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يوليو 2018

بقلم: بن ليوبسدورف

توقع ستون خبيراً اقتصادياً أن يرتفع معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة بشكل متواضع في السنوات المقبلة، ولكن يعتقد الاقتصاديون أن الزيادات في الرواتب لن يشعر بها العمال لعدة عوامل منها: تباطؤ المكاسب الإنتاجية، وتزايد عدد السكان المسنين، والمنافسة المحتدمة مع الشركات والمصانع العالمية. وأشار الاقتصاديون إلى أن مثل هذه العوامل ستستمر رغم انخفاض معدلات البطالة.

إنها واحدة من أسرار النمو الاقتصادي التي بدأ منذ ما يقرب من 9 سنوات. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا ظل النمو في رواتب الأميركيين ضعيفاً رغم انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً؟

وقد تكون الزيادة الكبيرة في الأرباح نتيجة لارتفاع متوسط الدخل في الساعة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 2.7% في العامين الماضيين. وتوقع خبراء اقتصاد من القطاع الخاص شملهم استطلاع للرأي أشرفت عليه «وول ستريت جورنال»، أن تشهد أميركا نمواً في الأرباح بمتوسط 3% خلال العام الجاري، تليها مكاسب تبلغ 3.2% في عام 2019 و3.1% في عام 2020.

وقالت ديان سوينك، كبيرة الاقتصاديين في شركة «جرانت ثورنتون»، «إن التحول الذي تشير إليه التقارير التي تصدر بشأن الأجور قد بلغ مرحلة حرجة، فأصحاب العمل ينتهزون فرصة أسواق العمل الضيقة أمام العمال».

وفي حين أن هذه التوقعات تتعدى وتيرة السنوات الأخيرة، فإنها ستظل مكاسب متواضعة إذا ما تمت مقارنتها بالأزمان السابقة، نظراً لأن الاقتصاديين يتوقعون في المتوسط أيضاً انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4% بحلول نهاية هذا العام والإبقاء على هذا هذه النسبة حتى عام 2020. وعندما كان معدل البطالة أقل من 4% في ديسمبر 2000، ارتفعت أجور العاملين بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية. ... المزيد
     
 

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