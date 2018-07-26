تباين ألماني فرنسي حول نتائج اللقاء بين ترامب ويونكر

عواصم (شريف عادل، وكالات)

رحبت الحكومة الألمانية أمس، باتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس الأول، على حل نزاع تجاري بدأت نذره قبل أشهر.

وقالت المتحدثة الحكومية أولريكه ديمر على تويتر: «ترحب الحكومة بالاتفاق على مقاربة بناءة بخصوص التجارة. يمكن للمفوضية الأوروبية أن تعوّل على دعمنا».

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في وقت سابق، إن نتائج المحادثات تظهر قوة اتحاد أوروبي موحد. وأكد أن «أوروبا أظهرت أمس أنها لن تُقسّم، رأينا أيضاً أنه إذا كانت أوروبا موحدة يكون لكلمتنا وزن، وعندها يمكننا التكلم مع الجميع بثقة وعلى قدم المساواة».

كما أشادت أوساط اقتصادية ألمانية بخطط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية الرامية لتسوية النزاع التجاري.