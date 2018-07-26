«نخيل» تطرح وحدات سكنية شاطئية في «جزر ديرة» قبل نهاية العام

حسام عبدالنبي (دبي)

توقع شركة نخيل للتطوير ‬العقاري، عقود مقاولات جديدة في «نخلة ديرة» بقيمة 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام المقبل، حسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة «نخيل»، كاشفاً أن الشركة ستطرح للمرة الأولى وحدات سكنية شاطئية للبيع في جزر «نخلة ديرة» قبل نهاية العام الحالي تشمل عدداً من الشقق وليس الفيلات.

وجاءت تصريحات لوتاه، خلال مؤتمر صحفي تم خلاله الإعلان عن قيام شركة «نخيل» وشركة «سنتارا» التايلاندية للفنادق والمنتجعات، بتأسيس مشروع مشترك في قطاع الضيافة بقيمة 500 مليون درهم مع عقد بناء بقيمة 290.5 مليون درهم، عبارة عن منتجع شاطئي من فئة الأربع نجوم في مشروع «جزر ديرة» يضم 601 غرفة، وبما يتماشى مع التوجهات وأهداف الحكومة السياحية بتحفيز إقامة المزيد من الفنادق الاقتصادية من فئة ثلاث وأربع نجوم.

وقال لوتاه، إن الأعمال الإنشائية في الفندق الجديد الواقع على الواجهة البحرية لمشروع جزر ديرة ستبدأ خلال أسبوع بعد اتفاق الطرفين على تعيين شركة «بارك واي» العالمية للمقاولات لتنفيذ الفندق الذي يعد الأول لمجموعة «سنتارا» في دولة الإمارات، متوقعاً أن يتم افتتاح الفندق في الربع الرابع من عام 2020.

وذكر لوتاه، أن الفندق يستهدف السياحة العائلية حيث يوفر أماكن الإقامة العائلية بنسبة 20% من الغرف المخصصة للعائلات مع تخصيص 114 غرفة على وجه الخصوص للعائلات الكبيرة تبلغ مساحتها 450 قدماً مربعاً للغرفة، وذلك بخلاف الأجنحة الفندقية، مؤكداً أن إنشاء فندق من فئة أربع نجوم يستهدف مواكبة النمو في الطلب على تلك الفئة من الفنادق في دبي أكثر من أي فئة أخرى، حيث تشير البيانات الرسمية إلى زيادة سنوية بنسبة 10% في عدد زوار تلك الفنادق، فضلاً عن أن دبي من المقرر أن تستقبل أكثر من 16 مليون سائح هذا العام، ولديها حالياً حوالي 109 غرف فندقية، مع توقع زيادة العدد إلى 132 ألف غرفة بنهاية عام 2019.