مبادرات «الاتحاد الوطني» في المسؤولية المجتمعية تفوز بجائزة

أبوظبي (الاتحاد)

حاز بنك ‬الاتحاد ‬الوطني ‬جائزة ‬في ‬مجال ‬المسؤولية ‬المجتمعية ‬نظير ‬مبادراته ‬المتميزة ‬في ‬هذا ‬المجال.‬ وفاز ‬البنك ‬بميدالية ‬التميز ‬الذهبية ‬التي ‬تمنحها ‬المنظمة ‬العربية ‬للمسؤولية ‬الاجتماعية ‬وأكاديمية ‬جوائز ‬التميز ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة، ‬لقاء ‬مساهماته ‬الإيجابية ‬تجاه ‬المجتمع.

وبالنيابة عن بنك الاتحاد الوطني، الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد نصر عابدين، تم تسلم الجائزة من قبل أحمد رضا كلثوم، نائب رئيس أول في بنك الاتحاد الوطني ورئيس قطاع الأعمال والشركات في الشارقة والإمارات الشمالية خلال حفل مَهيب أقيم في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي‏‭ ‬حضره ‬عدد ‬من ‬كبار ‬الشخصيات ‬والمسؤولين ‬وصانعي ‬القرار، ‬بجانب ‬ممثلين ‬عن ‬كبرى ‬الشركات ‬والمؤسسات ‬الرافعة ‬للواء ‬المسؤولية ‬المجتمعية ‬في ‬العالم ‬العربي.‭