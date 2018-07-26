«أبوظبي الإسلامي» يقترح زيادة رأس مال المصرف بقيمة مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي أمس، التوصية للجمعية العمومية للمصرف بزيادة رأسمال المصرف المصدّر بمبلغ وقدره 464 مليون درهم موزعة على 464 مليون سهم من الأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ (1 درهم إماراتي) لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار (1.16 درهم إماراتي) لكل سهم، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لإصدار حقوق الاكتتاب مبلغاً وقدره مليار درهم إماراتي.

ويأتي هذا القرار تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المعتمدة ضمن خطة مصرف أبوظبي الإسلامي 2020 ، ودعماً لخطط النمو للمصرف.

ويخضع طرح حقوق الأولوية لموافقة الجهات التنظيمية ومساهمي المصرف، وذلك خلال اجتماع جمعية عمومية سنوية سيتم تحديد تاريخ انعقاده خلال الأسابيع المقبلة.واقترح المجلس إصدار صكوك هجينة غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم)، لزيادة الشق الأول من رأس المال، وسداد مبلغ الإصدار المستحق عن شهادات رأس المال الإضافي من الشق الأول بقيمة 1 مليار دولار الذي كان المصرف قد أصدرها في العام 2012.

ويهدف مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذا الاكتتاب إلى زيادة رأس المال المصدر من 3,168,000,000 إلى AED 3,632,000,000 من خلال إصدار 464 مليون سهم.