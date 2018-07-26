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السوق يمنح «ضمان» رخصة البيع على المكشوف الفني

شركتان خاصتان تدرجان في سوق أبوظبي قبل نهاية العام
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تاريخ النشر: الجمعة 27 يوليو 2018

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سيتم إدراج شركتين مساهمتين خاصتين جديدتين في السوق، قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة السوق لتوسيع قاعدة الخيارات الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين بالدولة والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون بالاستثمار في سوق أبوظبي.

وقال، على هامش الإعلان عن منح شركة ضمان للأوراق المالية رخصة لمزاولة وتقديم خدمة البيع على المكشوف الفني لعملائها: إن إدارة السوق تبحث تطوير البنية التحتية للسوق، وتوفير العديد من الأدوات الأخرى لمساعدة المستثمرين على التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولزيادة جاذبية السوق.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف لتطوير أداء الوسطاء في سوق المال بشكل عام.

ولفت البلوشي إلى أن الأسواق المالية عامة تتأثر بالدورة الاقتصادية الاعتيادية، وهي عادة أكثر حساسية بشكل عام مقارنة مع القطاعات الأخرى.

وكشف البلوشي النقاب عن أن السوق يدرس حالياً تطوير مؤشرات للسوق وفقاً للمعايير العالمية التي تساعد على جذب المستثمرين العالمين، بهدف استقطاب الاستثمارات العالمية.. ونتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري. ... المزيد
     
 

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